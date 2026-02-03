Генсек НАТО заявил в Киеве о необходимости для Украины пойти на трудные решения

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Генсек НАТО Марк Рютте прибыл во вторник утром в Киев, сообщает агентство ЭФЭ.

Ожидается, что он проведет встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Рютте также выступил в парламенте Украины, заявив, что властям страны для урегулирования украинского кризиса придется принимать непростые решения.

Он сказал, что Украина получает 90% зенитных ракет благодаря странам НАТО, которые закупают оружие у США по программе PURL (Prioritized Ukraine Requirements List).