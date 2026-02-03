Что произошло за день: вторник, 3 февраля

Заявление Владимира Путина о влиянии повышения НДС на цены, ЧП в уфимской школе, арест обвиняемого в убийстве девятилетнего ребенка, восемь вспышек на Солнце

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Российская сторона не слышала никаких заявлений от Индии о планах прекратить закупки нефти у России, сообщили в Кремле. Индийские власти сказали о продолжении переговоров с Вашингтоном по торговому соглашению.

- Рост ВВП РФ в 2025 г. замедлился до 1%, торможение было "рукотворным", заявил Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам. Он также отметил, что влияние повышения НДС на рост цен будет краткосрочным и к концу года инфляция должна снизиться до 5%.

- В Уфе девятиклассник устроил в школе стрельбу из детского автомата и поджег петарды. В частности, он выстрелил в лицо 56-летнему классному руководителю, он получил ссадину. Подростка задержали. Мэр Уфы Ратмир Мавлиев сообщил, что причиной нападения мог стать буллинг, сам нападавший объяснил свои действия желанием "припугнуть" людей.

- Суд Петербурга арестовал обвиняемого в убийстве девятилетнего мальчика, он признал вину. Тело ребенка ранее во вторник нашли в водоеме в Ленинградской области.

- Компания xAI была оценена примерно в $250 млрд при слиянии со SpaceX Илона Маска, вся объединенная компания – в $1,25 трлн, сообщила The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

- Парижская прокуратура вызвала на допрос Илона Маска и бывшего гендиректора X Corp. Линду Яккарино, во французских офисах соцсети прошли обыски. Французская судебная система расследует деятельность X с января 2025 года, когда прозвучали опасения по алгоритмов соцсети.

- Константин Богомолов будет занимать пост и. о. ректора Школы-студии МХАТ до проведения выборов.

- Восемь сильных вспышек произошли на Солнце во вторник за неполные сутки.