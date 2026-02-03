Прокуратура Парижа вызвала на допрос Илона Маска

Во французских офисах соцсети Х, которой владеет Маск, идут обыски

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Парижская прокуратура проводит обыски во французских офисах социальной сети X, ее владелец Илон Маск вызван на допрос в апреле, сообщила во вторник Le Figaro.

По информации издания, прокуратура Парижа направила повестки на допрос "с целью добровольных показаний" Маску и бывшему генеральному директору компании Линде Яккарино.

Прокуратура объявила, что обыски проводятся национальным киберподразделением жандармерии, которое занимается предотвращением и пресечением киберпреступлений, а также Европолом "в рамках расследования, начатого в январе 2025 года". Объявление было сделано в самой социальной сети.

Газета напоминает, что французская судебная система расследует деятельность X с января 2025 года, когда депутат Национального собрания Эрик Боторель выразил обеспокоенность по поводу алгоритмов, используемых социальной сетью.

Как предполагалось, эти алгоритмы "были способны нарушить работу автоматизированной системы обработки данных". "Судебные работники и специалисты по борьбе с киберпреступностью приступили к соответствующему анализу и проводят первоначальные технические проверки", - сообщила по этому случаю прокуратура.

Ожидается, что Маск и Яккарино будут допрошены 20 апреля. Им предстоит дать ответ на выдвинутые подозрения и представить "меры по обеспечению соблюдения законодательства".

"Сотрудники платформы X также будут вызваны на допрос в качестве свидетелей в течение недели с 20 по 24 апреля 2026 года", - приводит Le Figaro заявление прокуратуры.

Парижская прокуратура также объявила о том, что покидает X, предпочитая другие социальные сети.