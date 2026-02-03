Поиск

Спецпредставитель президента США на Ближнем Востоке Стивен Уиткофф
Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Спецпредставитель президента США на Ближнем Востоке Стивен Уиткофф прибыл в Израиль, сообщают израильские СМИ.

Ожидается, что позже во вторник он встретится с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

В этой встрече примут участие глава Генштаба израильской армии Эйяль Замир и директор Службы внешней разведки (Моссад) Давид Барнеа.

Основной темой встречи, как отмечают израильские СМИ, станет ситуация вокруг Ирана.

Уиткофф прибыл в Израиль для встречи с Нетаньяху

