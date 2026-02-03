Поиск

Глава ФРБ Ричмонда заявил о "последнем этапе" на пути возвращения инфляции к 2%

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Снижение базовой процентной ставки Федеральной резервной системой (ФРС) поддержало рынок труда США, пока американский ЦБ старается достичь цели возврата инфляции к 2%, заявил президент Федерального резервного банка (ФРБ) Ричмонда Томас Баркин.

ФРС опустила ставку на 75 базисных пунктов (б.п.) в 2025 году, а с начала текущего цикла смягчения денежно-кредитной политики в 2024 году она была уменьшена на 175 б.п. В настоящее время ставка находится на уровне 3,5-3,75%.

"Я рассматриваю снижение ставки как своего рода страховку для поддержки рынка труда, в то время как мы проходим последний этап на пути возвращения инфляции к целевому показателю", - говорится в тексте заявления Баркина, подготовленного к его выступлению на мероприятии в Колумбии (Южная Каролина).

Он отметил, что безработица в США остается низкой по историческим меркам (4,4% в декабре), в то время как инфляция по-прежнему почти на 1 процентный пункт выше цели.

"Инфляция все еще выше нашего целевого показателя. Так продолжается с 2021 года", - приводит его слова Reuters.

Баркин ожидает, однако, что инфляция будет замедляться в ближайшие месяцы. Федрезерву необходимо завершить работу по ее возвращению к целевому уровню, добавил он.

Глава ФРБ Ричмонда отметил, что перспективы экономики США улучшаются по мере снижения неопределенности, связанной с прошлогодними решениями Вашингтона в сфере торговой и другой политики.

Он ожидает, что возвраты налогов, снижение цен на бензин и смягчение денежно-кредитной политики поддержат экономику США в текущем году.

