Еврокомиссия отреагировала на расследование во Франции в отношении соцсети Х

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - В Еврокомиссии (ЕК) о расследовании, проводимом парижской прокуратурой в отношении французских офисов соцсети X, узнали из СМИ и поддерживают контакт с властями Франции, заявил официальный представитель ЕК Тома Ренье.

"Мы находимся в контакте с французскими властями по этой теме и по другим, но я хотел бы вам напомнить цель DSA (Закона о цифровых услугах - ИФ). DSA не занимается уголовными расследованиями. DSA направлен против системных рисков, создаваемых (цифровыми - ИФ) платформами для граждан. Таков предмет DSA, и я не буду здесь предварительно судить о работе, проводимой французскими властями", - сказал пресс-секретарь во вторник на брифинге в Брюсселе.

Так он ответил на просьбу оценить расследование во Франции с точки зрения DSA.

Парижская прокуратура провела обыски во французских офисах социальной сети X, ее владелец Илон Маск вызван на допрос в апреле, сообщила во вторник Le Figaro.

По информации издания, прокуратура Парижа направила повестки на допрос "с целью добровольных показаний" Маску и бывшему генеральному директору компании Линде Яккарино.

Газета напомнила, что французская судебная система расследует деятельность X с января 2025 года по подозрению в использовании социальной сетью алгоритмов, которые, как предполагается, "были способны нарушить работу автоматизированной системы обработки данных". Прокуратура объявила, что судебные работники и специалисты по борьбе с киберпреступностью приступили к соответствующему анализу и проводят первоначальные технические проверки.