Поиск

Небензя выразил генсеку ООН озабоченность в связи с его заявлением о праве народов на самоопределение

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя в ходе встречи во вторник с генеральным секретарём ООН Антониу Гутерришем выразил озабоченность тем, как тот толкует Устав Организации.

"С российской стороны выражена серьёзная озабоченность в связи с недавними высказываниями Генерального секретаря, содержащими выборочное толкование Устава ООН в части соотношения принципов самоопределения народов и территориальной целостности государств", - говорится в сообщении, размещенном на сайте постпредства РФ при ООН.

В сообщении напоминается, что 29 января Гутерриш заявил, что принцип самоопределения якобы "не применим в ситуации с Крымом и Донбассом", где "преобладает принцип территориальной целостности Украины". При этом ранее официальный представитель генсекретаря ООН Стефан Дюжаррик заявлял о признании ООН права народа Гренландии на самоопределение.

На встрече было подчёркнуто, что "ни генсекретарь, ни сотрудники его Секретариата не имеют права давать собственную трактовку принципов и норм международного права, тем более избирательную". "Такого рода избирательное отношение к положениям Устава ООН со стороны сотрудников Секретариата Всемирной организации фактически является отрицанием права одних народов на самоопределение и одновременно признанием его универсального характера в иных случаях, что абсолютно неприемлемо", - сказано в сообщении.

Постпредом было отмечено также, что "международное право не допускает иерархии между его основополагающими принципами". "Их взаимосвязанный и взаимозависимый характер зафиксирован как в Уставе ООН, так и в Декларации о принципах международного права 1970 года".

"Отдельно акцентировано, что подобные заявления вступают в прямое противоречие с обязанностью сотрудников Секретариата ООН строго следовать принципу беспристрастности, закреплённому в ст.100 Устава ООН, и воздерживаться от политических оценок, выходящих за рамки их мандата", - отмечается в сообщении.

В нем также сказано, что "генеральному секретарю прямо указано на необходимость строгого и непредвзятого соблюдения положений Устава ООН во всей их полноте, совокупности и неразрывной взаимосвязи".

На встрече "состоялось обсуждение вопросов международной повестки дня, а также взаимодействия России и ООН", информирует постпредство РФ.

Антониу Гутерриш Василий Небензя Донбасс Крым ООН
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Эстонские власти задержали контейнеровоз, направлявшийся в РФ

НАТО готовит оборонную миссию в Арктике на фоне событий вокруг Гренландии

 НАТО готовит оборонную миссию в Арктике на фоне событий вокруг Гренландии

Американский истребитель сбил иранский дрон над Аравийским морем

Что произошло за день: вторник, 3 февраля

В Индии заявили, что переговоры по торговому соглашению с США еще продолжаются

 В Индии заявили, что переговоры по торговому соглашению с США еще продолжаются

Макрон сообщил о подготовке на техническом уровне разговора с Путиным

Уиткофф прибыл в Израиль для встречи с Нетаньяху

 Уиткофф прибыл в Израиль для встречи с Нетаньяху

Парламент Норвегии проголосовал за сохранение монархии

Прокуратура Парижа вызвала на допрос Илона Маска

 Прокуратура Парижа вызвала на допрос Илона Маска

Генсек НАТО заявил в Киеве о необходимости для Украины пойти на трудные решения
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8308 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 130 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 259 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 133 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 240 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2511 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 461 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 67 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 425 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 18 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова 18 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });