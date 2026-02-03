Небензя выразил генсеку ООН озабоченность в связи с его заявлением о праве народов на самоопределение

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя в ходе встречи во вторник с генеральным секретарём ООН Антониу Гутерришем выразил озабоченность тем, как тот толкует Устав Организации.

"С российской стороны выражена серьёзная озабоченность в связи с недавними высказываниями Генерального секретаря, содержащими выборочное толкование Устава ООН в части соотношения принципов самоопределения народов и территориальной целостности государств", - говорится в сообщении, размещенном на сайте постпредства РФ при ООН.

В сообщении напоминается, что 29 января Гутерриш заявил, что принцип самоопределения якобы "не применим в ситуации с Крымом и Донбассом", где "преобладает принцип территориальной целостности Украины". При этом ранее официальный представитель генсекретаря ООН Стефан Дюжаррик заявлял о признании ООН права народа Гренландии на самоопределение.

На встрече было подчёркнуто, что "ни генсекретарь, ни сотрудники его Секретариата не имеют права давать собственную трактовку принципов и норм международного права, тем более избирательную". "Такого рода избирательное отношение к положениям Устава ООН со стороны сотрудников Секретариата Всемирной организации фактически является отрицанием права одних народов на самоопределение и одновременно признанием его универсального характера в иных случаях, что абсолютно неприемлемо", - сказано в сообщении.

Постпредом было отмечено также, что "международное право не допускает иерархии между его основополагающими принципами". "Их взаимосвязанный и взаимозависимый характер зафиксирован как в Уставе ООН, так и в Декларации о принципах международного права 1970 года".

"Отдельно акцентировано, что подобные заявления вступают в прямое противоречие с обязанностью сотрудников Секретариата ООН строго следовать принципу беспристрастности, закреплённому в ст.100 Устава ООН, и воздерживаться от политических оценок, выходящих за рамки их мандата", - отмечается в сообщении.

В нем также сказано, что "генеральному секретарю прямо указано на необходимость строгого и непредвзятого соблюдения положений Устава ООН во всей их полноте, совокупности и неразрывной взаимосвязи".

На встрече "состоялось обсуждение вопросов международной повестки дня, а также взаимодействия России и ООН", информирует постпредство РФ.