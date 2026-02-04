Поиск

Рынки акций Европы не показали единой динамики во вторник

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Фондовые индексы ведущих стран Западной Европы завершили торги вторника разнонаправленными изменениями.

Сводный индекс крупнейших европейских компаний Stoxx Europe 600 поднялся на 0,1% - до 617,93 пункта.

Британский FTSE 100 потерял 0,26%, германский DAX - 0,07%, французский CAC 40 - 0,02%. Итальянский FTSE MIB прибавил 0,9%, испанский IBEX 35 - 0,02%.

В число лидеров роста в сводном индексе вошли Ocado Group (+9,7%), KGHM Polska Miedz (+8,9%), Sartorius (+7,7%), Plus500 (+7%), Thyssenkrupp (+6%), Daimler Truck (+5,9%).

Уверенный подъем показали горнодобывающие компании, в том числе Anglo American - на 7,3%, Fresnillo - на 6,4%, Antofagasta - на 6,3%. Капитализация BHP повысилась на 4,2%, Endeavour Mining - на 4%, Rio Tinto - на 3,5%, Glencore - на 3,3%.

Цена акций шведского производителя цветных металлов Boliden увеличилась на 5,3%. Темпы роста прибыли компании в четвертом квартале не оправдали ожиданий рынка, однако размер объявленных ею дивидендов превзошел прогнозы.

Бумаги германского производителя оборудования для энергетики Siemens Energy подорожали на 4,7% после его сообщения о намерении инвестировать $1 млрд в расширение операций по выпуску оборудования для электросетевой инфраструктуры и газовых турбин в США.

Самое сильное падение среди компонентов Stoxx Europe 600 продемонстрировали RELX (на 14,4%), London Stock Exchange Group (на 12,8%), Wolters Kluwer (на 12,7%), Zalando (на 12,1%), WPP (на 11,8%), Demant (на 10,8%) и EQT (на 10,3%).

Акции французского рекламного холдинга Publicis опустились в цене на 9,2%. Органический рост выручки компании в четвертом квартале превысил консенсус-прогноз аналитиков, однако ее прогноз на 2026 год разочаровал инвесторов. Publicis стала лидером снижения в составе индекса CAC 40.

Рыночная стоимость финской Fortum уменьшилась на 4,2%. Операционная прибыль энергокомпании в четвертом квартале оказалась слабее ожиданий экспертов.

Нидерландский производитель красок и покрытий Akzo Nobel сократил капитализацию на 3,9% после ухудшения прогноза скорректированной EBITDA на 2026 год.

Заметно подешевели бумаги технологических компаний, в том числе Amadeus IT - на 6%, SAP - на 5,7%, ASML Holding - на 2,8%, BE Semiconductor Industries - на 2,7%, STMicroelectronics - на 2,6%, Infineon Technologies - на 1,9%, ASM International - на 1,8%.

Внимание трейдеров на этой неделе направлено на заседания Банка Англии и Европейского центрального банка, которые пройдут в четверг. Участники рынка не ожидают от регуляторов изменения процентных ставок и будут ждать оценок состояния европейских экономик и сигналов относительно перспектив денежно-кредитной политики Центробанков еврозоны и Великобритании.

Между тем, опубликованные во вторник статданные показали замедление инфляции во Франции до минимума с декабря 2020 года. Потребительские цены, гармонизированные со стандартами Евросоюза, в январе увеличились на 0,4% в годовом выражении, по предварительным данным Национального статистического управления Insee. Таким образом, инфляция замедлилась по сравнению с 0,7% в декабре. Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем прогнозировали ее ослабление до 0,6%.

CAC 40 DAX BHP FTSE 100 FTSE MIB
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Что случилось этой ночью: среда, 4 февраля

США согласились перенести переговоры с Ираном из Турции в Оман

Убийца экс-премьера Японии Синдзо Абэ обжаловал пожизненный приговор

Трамп заявил, что США прямо сейчас ведут переговоры с Ираном

 Трамп заявил, что США прямо сейчас ведут переговоры с Ираном

Трамп подписал прекращающий шатдаун законопроект о финансировании правительства

Трамп заявил, что Путин сдержал обещание о приостановке ударов по украинским городам

 Трамп заявил, что Путин сдержал обещание о приостановке ударов по украинским городам

Палата представителей США одобрила законопроект, прекращающий шатдаун

 Палата представителей США одобрила законопроект, прекращающий шатдаун

Эстонские власти задержали контейнеровоз, направлявшийся в РФ

НАТО готовит оборонную миссию в Арктике на фоне событий вокруг Гренландии

 НАТО готовит оборонную миссию в Арктике на фоне событий вокруг Гренландии

Американский истребитель сбил иранский дрон над Аравийским морем
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8313 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 130 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 259 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 133 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 240 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2511 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 461 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 67 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 425 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 18 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова 18 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });