Уолл-стрит закрылась в минусе во вторник

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы снизились по итогам торгов во вторник.

Инвесторы оценивали новость о том, что Бюро статистики (BLS) министерства труда США не будет публиковать данные о безработице в стране за январь 6 февраля, как было запланировано, из-за очередного шатдауна. BLS также отложило публикацию данных о количестве открытых вакансий в США за декабрь, запланированную на вторник.

Новый шатдаун в США начался в минувшую субботу. При этом приостановка работы является частичной, поскольку законодатели успели одобрить законопроекты, продлевающие финансирование некоторых ведомств.

Тем временем член совета управляющих Федеральной резервной системы (ФРС) Стивен Миран заявил, что политика Федрезерва остается слишком жесткой с учетом состояния американской экономики, и процентную ставку следовало бы снизить более чем на 100 базисных пунктов в текущем году.

На январском заседании ЦБ, по итогам которого ключевая процентная ставка была оставлена в прежнем диапазоне 3,5-3,75%, Миран отклонился от мнения большинства, проголосовав за ее снижение на 25 б.п. В прошлом году, когда ФРС опускала процентную ставку, он неизменно голосовал в поддержку более существенного смягчения ДКП.

Также участники рынка следили за отчетностью крупных компаний.

Акции PayPal Holdings Inc. рухнули на 20%. Американский оператор платежной системы увеличил чистую прибыль в четвертом квартале 2025 года на 28%, выручку - на 4%. При этом показатели скорректированной прибыли и выручки оказались слабее ожиданий рынка, как и прогноз компании на 2026 год. Также PayPal объявила о смене главного исполнительного директора. Алекс Крисс покинет этот пост, и с 1 марта 2026 года компанию возглавит Энрике Лорес, занимавший пост CEO HP Inc. последние шесть лет.

Рыночная стоимость PepsiCo Inc. поднялась на 4,9%. Один из крупнейших в мире производителей безалкогольных напитков в четвертом квартале 2025 финансового года увеличил выручку на 5,6%, чистую прибыль - почти в 1,7 раза, при этом скорректированная прибыль и выручка оказались лучше ожиданий рынка.

Цена бумаг Palantir Technologies подскочила на 6,9% после того, как поставщик решений для работы с большими данными отчитался о рекордной прибыли в октябре-декабре: показатель вырос в 7,7 раза и составил $608,7 млн.

Американская фармацевтическая компания Merck & Co. снизила чистую прибыль в четвертом квартале 2025 года и повысила выручку, при этом скорректированная прибыль и выручка превысили прогнозы рынка. Акции компании подорожали на 2,2%.

Другая ведущая фармацевтическая компания, Pfizer Inc., получила чистый убыток в минувшем квартале и снизила выручку. Её капитализация снизилась на 3,3%.

Капитализация Western Digital выросла на 7,4%. Совет директоров американского поставщика решений в сфере хранения данных утвердил увеличение программы обратного выкупа акций на $4 млрд.

Акции крупнейшего американского ритейлера Walmart Inc. подорожали на 2,9%, а рыночная стоимость компании впервые превысила $1 трлн.

Индекс Dow Jones Industrial Average снизился на 0,34% и составил 49240,99 пункта.

Standard & Poor's 500 уменьшился на 0,84% - до 6917,81 пункта.

Nasdaq Composite потерял 1,43% и завершил торги на уровне 23255,19 пункта.

