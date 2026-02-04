Поиск

Кобахидзе одобрил введение уголовного наказания для оппозиции за непризнание властей

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе поддерживает идею ввести уголовную ответственность для лиц, не признающих легитимность конституционных органов и публично призывающего к их непризнанию. Он сказал об этом журналистам.

"Конституционный порядок должен соблюдаться. Если с этой стороны есть проблемы, конечно же, закон должен это отрегулировать. Считаю, что это очень важная и своевременная инициатива", - заявил он и добавил, что государство не сможет спокойно развиваться, если оно будет постоянно находиться в режиме саботажа.

Идею об уголовной ответственности за непризнание легитимности конституционных органов высказал 3 февраля председатель комитета по юридическим вопросам парламента Грузии Арчил Гордуладзе в связи с тем, что некоторые оппозиционеры не признают легитимность действующей власти и по-прежнему считают президентом Грузии Саломе Зурабишвили.

Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили, комментируя эту инициативу, назвал законодательные регуляции грузинских властей "реакцией на внешнюю поддержку экстремизма и насилия". По его словам, "идея, выдвинутая вчера, заключается в том, чтобы своими именами называть экстремизм и экстремистские подходы", - сказал он журналистам.

Он привел аналогию с движением "Рейхсбюргер" в Германии, которое не признает конституционные органы. "В Германии человек говорил, что он король Германии. У нас здесь есть женщина, которая говорит, что она президент Грузии", - заявил Папуашвили, добавив, что немецкий министр юстиции распустил это движение и были произведены аресты.

Спикер парламента не уточнил, на каком этапе находится инициатива о уголовной ответственности за непризнание легитимности нынешних грузинских властей. "Посмотрим, обсуждаем", - отметил он.

