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Зурабишвили призвала создать в Грузии платформу сопротивления властям

Зурабишвили призвала создать в Грузии платформу сопротивления властям
Экс-президент Грузии Саломе Зурабишвили
Фото: Sebastien Canaud/NurPhoto via Getty Images

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Экс-президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что остается единственным легитимно избранным президентом Грузии и предложила создать платформу сопротивления нынешним грузинским властям.

Как сказала она, выступая в понедельник в Тбилиси на очередной акции под требованием назначения новых парламентских выборов, на этой платформе будут объединены "все оппозиционные проевропейские силы".

Число участников, в отличие от прежних акций, ежедневно проходящих с 28 ноября прошлого года, прибавилось. Это связано с призывом Зурабишвили собраться всем оппозиционно настроенным гражданам перед парламентом 31 марта в 34-ю годовщину проведения референдума о независимости Грузии, чтобы показать властям "волю и силу народа", передает корреспондент "Интерфакса".

"К сожалению, и сегодня нам приходиться бороться за свою независимость и свободу. Акции протеста проходят уже 124-й день, и мы, как и 34 года назад, требуем признания выбора народа, европейского будущего", - сказала Зурабишвили.

Она заявила, что после выборов в октябре прошлого года ни одно демократическое государство в мире не признало легитимность "действующих де-факто властей" и это результат проходящего непрерывного протеста.

"Главное достижение, что гражданский протест против репрессивного режима не сломлен. Борьба продолжается, и она будет мирной и долгой, пока режим не падет, а это обязательно произойдет", - сказала Зурабишвили.

Саломе Зурабишвили Тбилиси Грузия
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