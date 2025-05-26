Экс-президент Грузии призвала участников протеста в Тбилиси продолжать борьбу

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Несколько сот сторонников оппозиции, собравшиеся в понедельник вечером на площади перед зданием парламента, чтобы отметить День независимости Грузии, аплодисментами встретили заявление выступившей перед ними бывшего президента республики Саломе Зурабишвили о том, что начатый в ноябре прошлого года протест против действующих "нелегитимных властей" необходимо довести до победы.

"Для окончательной нашей победы над нелегитимными властями необходимы три компонента - единство всего общества, продолжение протеста и поддержка наших зарубежных друзей и партнеров", - заявила Зурабишвили.

Она заявила, что зарубежные "друзья и партнеры" до сих пор не признали легитимность действующих властей Грузии. Зурабишвили напомнила, что ведущие западные страны ввели санкции против грузинских руководителей, отметив, что "волна санкций будет продолжена".

"Санкции введены против ответственных лиц, а не против грузинского народа", - отметила Зурабишвили.

Перед собравшимися перед парламентом выступила депутат Европарламента Раса Юкнявичене, заявившая, что вся Европа "с восхищением смотрит на их продолжающийся протест".



