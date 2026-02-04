В Еврокомиссии опровергли обвинения во вмешательстве в выборы в Румынии 2024 г.

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Еврокомиссия (ЕК) не вмешивалась в президентские выборы в Румынии в ноябре 2024 года, если кого и можно обвинять, то это онлайн-платформы, заявил официальный представитель ЕК Тома Ренье.

"Я буду полностью ясен по этому поводу. Комиссия никогда не вмешивалась в национальные выборы. Выборы - это компетенция государств-членов, это голосование граждан на национальном уровне", - сказал пресс-секретарь в среду на брифинге в Брюсселе.

Его спросили о реакции ЕК на обвинения, выдвинутые в докладе юридического комитета Палаты представителей Конгресса США, о якобы вмешательстве исполнительной власти ЕС в румынские выборы со злоупотреблением Законом о цифровых услугах - DSA.

"Что позволяет DSA? Если государство-член просит, а это был тот самый случай, мы можем организовать "круглые столы", и мы это сделали в случае TikTok в Румынии. В чем цель этих "круглых столов"? В том, чтобы встретиться с (представителями - ИФ) платформ и сказать им: "Парни, наведите порядок в ваших делах, идут выборы, и вы не можете увеличивать тот или иной политический контент одной конкретной партии, чтобы заодно затемнить другие. Если вы это делаете, то вмешиваетесь в нормальное проведение выборов. И это не комиссия вмешивалась, это вмешивались платформы", - настаивал Ренье.

По его словам, если кто и может угрожать выборам, как и детям, в странах ЕС, то это онлайн-платформы. "Кто может распространять запрещенный, наносящий вред контент? Это, опять же, онлайн-платформы (...). Платформы действуют, они полезны. Но они могут представлять риски, и это причина, по которой Европа учредила законодательство DSA. Речь о том, чтобы те, кто должен нести ответственность, проявляли эту ответственность. В данном случае - онлайн-платформы", - продолжил представитель ЕК.

Он считает, что "мяч на стороне поля" этих платформ, и им это не нравится, потому что "в течение десятилетий они существовали над законом" и не видели причин для беспокойства, но благодаря DSA ситуация изменилась. "Теперь у нас есть законодательство, его нужно соблюдать, чтобы защищать наших граждан и наши демократии", - резюмировал Ренье.

В первом туре президентских выборов 2024 года в Румынии победил независимый кандидат Кэлин Джорджеску. 8 декабря должен был состояться второй тур, в котором предстояло конкурировать Джорджеску и председателю "Союза спасения румын" Елене Ласкони. Однако Конституционный суд Румынии единогласным решением аннулировал результаты первого тура президентских выборов из-за данных, свидетельствующих, по его мнению, о том, что выборы прошли с нарушениями.

В ходе обсуждения роли социальных сетей в победе Джорджеску в первом туре, TikTok была заподозрена действовавшими властями Румынии в содействии иностранному вмешательству. Национальный совет по аудиовизуальным услугам Румынии призвал Еврокомиссию расследовать роль TikTok в выборах. Такое расследование, сообщил Ренье, продолжается.

Повторные президентские выборы в Румынии состоялись в мае 2025 года. Румынское Центральное избирательное бюро отклонило регистрацию Джорджеску на участие в повторных выборах.