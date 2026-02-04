Рубио допустил, что Трамп выскажется по поводу ДСНВ

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что в настоящий момент не может что-либо объявить по теме истекающего Договора о сокращении стратегических наступательных потенциалов (ДСНВ), однако не исключил, что этой темы коснется позже президент США Дональд Трамп.

"Сейчас у меня нет никаких объявлений по ДСВН. Я полагаю, президент затронет эту тему позже", - заявил он журналистам в среду.

Рубио напомнил, что Трамп считает, что для эффективного контроля над вооружениями в XXI веке важно заключить соглашение, частью которого будет Китай.

22 сентября прошлого года президент России Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совбеза РФ напомнил о том, что срок действия ДСНВ истекает 5 февраля 2026 года. В связи с этим он заявил о готовности России "продолжить в течение одного года придерживаться центральных количественных ограничений по договору по СНВ", чтобы не провоцировать дальнейшую гонку стратегических вооружений и обеспечить приемлемый уровень предсказуемости и сдержанности.

В начале января 2026 года Трамп заявил, что, если срок действия ДСНВ истечет, США заключат с Россией более удачный договор. Он высказал мнение, что в новом соглашении должен участвовать и Китай. "Возможно, захочется привлечь и еще пару других игроков", - отмечал американский президент.