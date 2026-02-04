Поиск

Папа римский призвал РФ и США продлить ДСНВ

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Папа римский Лев XIV в среду заявил, что России и США нужно продлить Договор по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), срок действия которого истекает 5 февраля.

"Я настоятельно призываю не допустить утраты силы этого документа. Сейчас важнее чем когда-либо заместить логику страха и недоверия коллективной этикой, побуждающей делать выбор в пользу общего блага", - приводят западные СМИ слова понтифика.

По его словам, в нынешней ситуации необходимо приложить все усилия, чтобы не позволить начаться новой гонке вооружений.

22 сентября прошлого года президент России Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совбеза РФ напомнил о том, что срок действия ДСНВ истекает 5 февраля 2026 года. В связи с этим он заявил о готовности России "продолжить в течение одного года придерживаться центральных количественных ограничений по договору по СНВ", чтобы не провоцировать дальнейшую гонку стратегических вооружений и обеспечить приемлемый уровень предсказуемости и сдержанности.

В начале января 2026 года президент США Дональд Трамп заявил, что если срок действия ДСНВ истечет, США заключат с Россией более удачный договор. Он высказал мнение, что в новом соглашении должен участвовать и Китай. "Возможно, захочется привлечь и еще пару других игроков", - отмечал американский президент.

Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что инициатива РФ по ДСНВ по-прежнему актуальна, но ответа Вашингтона на нее Москва не получила.

"Действительно, время уже сокращается как шагреневая кожа, и буквально через несколько дней мир останется, наверное, в более опасном положении по сравнению с тем, что было до сих пор", - заявил Песков журналистам во вторник в связи со скорым истечением срока действия ДСНВ.

Владимир Путин ДСНВ Дональд Трамп Папа римский США
Новости

Сухогруз Baltic Spirit с российской командой направлен на таможенный досмотр в Таллин

Euroclear в начале года переведет 1,4 млрд евро доходов от активов РФ в фонд для Украины

Ученые зафиксировали снижение толщины льда в Северном Ледовитом океане

Что случилось этой ночью: среда, 4 февраля

США согласились перенести переговоры с Ираном из Турции в Оман

Убийца экс-премьера Японии Синдзо Абэ обжаловал пожизненный приговор

Трамп заявил, что США прямо сейчас ведут переговоры с Ираном

Трамп подписал прекращающий шатдаун законопроект о финансировании правительства

Трамп заявил, что Путин сдержал обещание о приостановке ударов по украинским городам

Палата представителей США одобрила законопроект, прекращающий шатдаун

