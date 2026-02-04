Поиск

Французские СМИ пишут, что советник Макрона посетил Россию для консультаций

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Дипломатический советник президента Франции Эммануэля Макрона - Эммануэль Бонн - во вторник отправился на переговоры в Москву, сообщает в среду французский журнал L`Express со ссылкой на источник.

"По нашим даным, Эммануэль Бонн (...), не афишируя это, 3 февраля отправился в Москву, чтобы провести там встречу со своим российским визави Юрием Ушаковым", - говорится в статье.

В среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия и Франция поддерживают контакты на рабочем уровне, но подготовка к переговорам на высшем уровне пока не ведется.

"Пока мы точно не можем сказать, в предметном плане сейчас каких-то наметок о контактах на высшем уровне у нас нет", - сказал Песков в среду журналистам, комментируя слова Макрона о том, что на техническом уровне ведется подготовка к его контактам с российским лидером.

"На рабочем уровне определенные контакты есть, но чего-то примечательного в этой связи мы заявить пока не можем", - добавил представитель Кремля.

