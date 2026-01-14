На юге Кипра, где пропал экс-глава "Уралкалия", обнаружено неопознанное тело

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Неопознанное тело мужчины найдено в среду на южном побережье Кипра спустя примерно неделю после того, как в этом районе исчез бывший глава "Уралкалия" Владислав Баумгертнер, сообщает издание Cyprus Mail.

"Тело неизвестного мужчины обнаружили в среду днем в прибрежной зоне населенного пункта Авдиму. Полиция немедленно отреагировала на вызов, но пока не может подтвердить, принадлежит ли тело 56-летнему россиянину, пропавшему 7 января", - информирует издание.

Газета напоминает, что ранее сообщалось об исчезновении экс-главы "Уралкалия" 7 января из его дома в поселке Писсури.

Установить личность умершего, которого нашли на берегу, сразу не представлялось возможным. Точка обнаружения находилась в юрисдикции британской военной базы, поэтому на месте работали и британские полицейские, и полиция Лимассола.

Аутопсия тела пройдет в четверг, ее проведет британский судмедэксперт с военной базы.

Расследование продолжается, и следователи не отказываются ни от каких версий случившегося, резюмирует издание.