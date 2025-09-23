Обвиняемого в покушении на Трампа в 2024 году признали виновным по всем пунктам

Фото: AP/TASS

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Суд присяжных во Флориде признал виновным Райана Рута по всем пунктам обвинения, в частности, в попытке покушения на Дональда Трампа осенью 2024 года, сообщает во вторник телеканал Fox News.

"Райан Рут, обвиняемый в попытке покушения на Дональда Трампа, который был на тот момент кандидатом в президенты США, признан виновным по всем пунктам", - сообщает телеканал.

Его признали виновным, в частности, в попытке покушения на кандидата в президенты США и нападении на сотрудника Секретной службы, уточняют СМИ.

В дальнейшем судье предстоит определить, какое наказание понесет осужденный.

15 сентября 2024 года во Флориде недалеко от гольф-клуба, в котором находился Трамп, произошла стрельба. Подозреваемый в попытке покушения на Трампа был задержан и идентифицирован как 58-летний Райан Рут. Он был вооружен винтовкой и находился возле гольф-клуба во Флориде, когда Трамп играл в гольф. Рут попытался просунуть ствол винтовки сквозь сетчатое ограждение гольф-клуба, но Секретная служба заметила его и открыла огонь.