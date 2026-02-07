Поиск

Пекин угрожает отменить визит Трампа в Китай из-за планируемых продаж американского оружия Тайваню

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Китай предупредил США, что отменит запланированный на апрель визит американского президента Дональда Трампа в Пекин, если Вашингтон продолжит продажу новой партии оружия Тайваню, сообщает Financial Times со ссылкой на осведомленные источники.

Тем не менее некоторые американские официальные лица считают, что Китай блефует и не отменит визит Трампа, сообщили источники газеты.

Между тем, по мнению некоторых экспертов, Трамп отложит продажу оружия Тайваню до возвращения из Китая.

Собеседники Financial Times заявили, что администрация Трампа разрабатывает пакет из четырех систем для покупки Тайванем в дополнение к рекордному пакету вооружений стоимостью $11,1 млрд, который был представлен в декабре.

Согласно публикации, помимо ракет Patriot, Тайвань сможет приобрести у США больше ЗРК NASAMs, усовершенствованную ракету класса "земля-воздух" и две другие системы вооружения. Несколько информированных источников издания уточнили, что сумма сделки может достигнуть $20 млрд.

Председатель КНР Си Цзиньпин поднял вопрос о продаже оружия Тайваню в ходе телефонного разговора с Трампом в среду.

По данным министерства иностранных дел Китая, Си Цзиньпин подчеркнул, что США "должны с осторожностью подходить к вопросу продажи оружия Тайваню".

Ранее в декабре администрация Трампа объявила о масштабных поставках оружия Тайваню на сумму $11 млрд. В пакет входят реактивные установки залпового огня HIMARS, гаубицы, противотанковые ракеты и ударные БПЛА.

В ответ власти Китая объявили о введении ограничительных мер в отношении 20 американских компаний, связанных с оборонной сферой.

Тайваньский вопрос возник в 1949 году, когда была провозглашена Китайская Народная Республика, а остров Тайвань остался под контролем партии Гоминьдан и под управлением Китайской Республики. Пекин настаивает на "принципе одного Китая", согласно которому нельзя одновременно признавать и КНР, и Китайскую Республику на Тайване.

