В аэропорту Брюсселя произошел сбой автоматической системы паспортного контроля

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - В брюссельском аэропорту случившаяся накануне техническая проблема нарушила расписание прибытия и вылета самолетов в терминале для пассажиров рейсов, обслуживающих направления, которые не входят в Шенгенскую зону.

Проблема касается паспортного контроля. С вечера пятницы автоматические сканеры паспортов не работают, всем пассажирам приходится проходить через стойки регистрации, что создает очереди продолжительностью до двух часов, сообщает RTBF.

Сначала это касалось прибывающих рейсов, в субботу, по информации телеканала, уже затронуты и вылетающие рейсы.

Отмечается, что ведется внутреннее расследование для определения причины сбоя. RTBF уточняет, что пока не предусматривается отмена рейсов, но трудно предугадывать возможные дальнейшие проблемы, которые могут возникать в зависимости от количества рейсов и направлений.

Телеканал приводит слова представителя аэропорта, который заявил, что техническая бригада работает над исправлением ситуации, но точная причина произошедшего пока не выяснена.

Брюссель Бельгия
