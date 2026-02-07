Поиск

Аракчи заявил о давлении США на страны Ближнего Востока ради стратегического преимущества Израиля

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи назвал Израиль экспансионистским проектом США в регионе, бесконтрольно наращивающим военную мощь, заявил, что при этом от других соседних стран требуют разоружения.

"В рамках этого проекта Израиль волен сколь угодно наращивать военный арсенал, и при этом оставаться вне досягаемости для каких-либо инспекций. В то же время от других соседних стран требуют военного, технологического, экономического и социального ослабления", - сказал он в интервью, которое вышло в эфире межарабского телеканала Al Jazeera в субботу.

В качестве доказательства того, что к Израилю относятся иначе, Аракчи привел санкции и наказания в отношении Ирана за его ракетные и ядерные проекты, заявив, что такая политика основана не на безопасности и нераспространении, а на стремлении сохранить военное превосходство Израиля.

"Это укрепление постоянного неравенства. Израилю необходимы развитие военных технологий и стратегическое преимущество, в то время как другие должны оставаться уязвимыми", - заключил министр.

Ранее Аракчи в интервью телеканалу заявил, что вопрос о "нулевом обогащении урана" снят с повестки дня иранско-американских переговоров по ядерной программе Тегерана.

Израиль США Иран Аббас Аракчи
