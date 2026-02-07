Поиск

Несколько инцидентов произошли менее чем за сутки на железной дороге в Италии

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Несколько железнодорожных инцидентов произошло в субботу на севере Италии, из-за них фиксируются задержки отправления и прибытия как скоростных междугородних, так и региональных поездов, сообщает EFE.

По данным агентства, которое приводит выдержку из коммюнике итальянской государственной железнодорожной компании, первый инцидент произошел в субботу утром - неподалеку от города Кастель-Маджоре были повреждены кабели контактной сети. Позже на путях между Болоньей и Падуей было обнаружено взрывное устройство, а на станции Пезаро в электрощитке вспыхнул пожар.

Начато расследование, власти не исключают, что речь идет о актах саботажа, приуроченных к открытию зимних Олимпийских игр. Ввиду этого наравне с железнодорожной полицией к расследованию подключились и сотрудники полицейского спецназа.

XXV зимние Олимпийские игры проходят в Италии с 6 по 22 февраля.

Италия
Новости

