На объекте США в Багдаде произведен контролируемый подрыв неустановленного устройства
Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Посольство США в Ираке в субботу сообщило о взрыве на одном из американских дипломатических объектов в Багдаде, отметив, что подрыв был контролируемым.
"Иракские власти проинформировали о контролируемом подрыве, который был произведен в субботу утром у Центра дипломатической поддержки в Багдаде, принадлежащем американской дипломатической миссии", - написало посольство в соцсети Х .
Деталей происшествия в публикации не приводится.