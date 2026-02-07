На объекте США в Багдаде произведен контролируемый подрыв неустановленного устройства

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Посольство США в Ираке в субботу сообщило о взрыве на одном из американских дипломатических объектов в Багдаде, отметив, что подрыв был контролируемым.

"Иракские власти проинформировали о контролируемом подрыве, который был произведен в субботу утром у Центра дипломатической поддержки в Багдаде, принадлежащем американской дипломатической миссии", - написало посольство в соцсети Х .

Деталей происшествия в публикации не приводится.