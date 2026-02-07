SpaceX отложила миссию на Марс в пользу лунного проекта

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Компания SpaceX сообщила инвесторам о смене приоритетов в пользу полета на Луну, сообщает Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По их данным, запланированная на 2026 год миссия на Марс отложена на более поздний срок.

Теперь на март 2027 года планируется посадка на Луне без астронавтов на борту.

Ранее на этой неделе стало известно, что SpaceX объединится с компанией по разработкам в сфере искусственного интеллекта xAI. По мнению Маска, объединение SpaceX и xAI позволит создать вертикально интегрированный инновационный комплекс, включающий ракеты, спутниковую связь, разработки в сфере ИИ и инфраструктуру для обработки данных в космосе.