Вице-президент США на следующей неделе посетит Ереван и Баку

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Вице-президент США Джей Ди Вэнс 9-11 февраля посетит Италию, Армению и Азербайджан, сообщил американский госдепартамент.

По информации ведомства, Вэнс посетит Милан, Ереван и Баку. "Вице-президента в этой поездке будет сопровождать заместитель государственного секретаря США по экономическим вопросам Джейхоб Хелберг (...) Его поездка в Армению и Азербайджан будет содействовать мирным усилиям президента Трампа и продвижению проекта "Маршрут Трампа" (TRIPP)", - говорится в сообщении.