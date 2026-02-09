Рынки акций Европы закрылись в плюсе в пятницу

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Фондовые индексы крупнейших стран Западной Европы завершили ростом пятничную сессию, внимание трейдеров было сосредоточено на новостях компаний и итогах состоявшихся накануне заседаний центробанков.

Индекс Stoxx Europe 600 повысился на 0,89% - до 617,12 пункта.

Британский индикатор FTSE 100 прибавил 0,59%, германский DAX - 0,94%, французский CAC 40 - 0,43%, итальянский FTSE MIB - 0,13%, испанский IBEX 35 - 1,11%.

Европейский центральный банк (ЕЦБ) в четверг ожидаемо не стал менять основные процентные ставки. Ставка по депозитам была оставлена на уровне 2% годовых, ставка основных операций рефинансирования (main refinancing operations, MRO) - 2,15%, ставка по маржинальным кредитам - 2,4%.

При этом глава ЕЦБ Кристин Лагард заявила в ходе пресс-конференции, что укрепление евро к доллару США может привести к дальнейшему замедлению инфляции в регионе и опустить ее еще ниже целевого уровня.

Банк Англии также оставил неизменной ключевую процентную ставку - на уровне 3,75% годовых, что совпало с ожиданиями аналитиков. Итоги заседания, однако, показали расхождение мнений среди руководителей британского ЦБ: за сохранение ставки проголосовали пятеро из девяти членов Комитета по денежно-кредитной политике (MPC), а четверо выступили за ее снижение на 25 базисных пунктов.

Кроме того, инвесторы оценивали статданные из еврозоны.

Объем промышленного производства в ФРГ в декабре сократился на максимальные с августа 1,9% по сравнению с предыдущим месяцем. Аналитики в среднем ожидали снижения промпроизводства на 0,3%, по данным Trading Economics. В 2025 году в целом германское промпроизводство было на 1,1% ниже, чем в предыдущем году, с поправкой на календарные факторы.

Германский экспорт в декабре увеличился на 4% относительно предыдущего месяца - до максимальных за 20 месяцев 133,3 млрд евро. Объем импорта вырос на 1,4%, до 116,2 млрд евро. Эксперты прогнозировали увеличение экспорта на 1%, импорта - на 0,2%.

Профицит баланса внешней торговли Германии в декабре составил 17,1 млрд евро против 13,6 млрд евро месяцем ранее.

В 2025 году в целом германский экспорт вырос на 1%, до 1,57 трлн евро, импорт - на 4,4%, до 1,37 трлн евро. Годовой профицит баланса внешней торговли составил 202,8 млрд евро.

Акции Stellantis рухнули на 25%. Европейский автоконцерн сообщил, что отразит в отчетности за прошлый год списание в размере около 22,2 млрд евро в связи с изменением бизнес-стратегии. Новая стратегия будет представлена в мае. Ожидается, что она будет предусматривать меньший фокус на электромобили и большее внимание к гибридам и машинам с двигателями внутреннего сгорания в ответ на замедление спроса на электрокары. В связи с ожидаемым убытком в 2025 году Stellantis не станет платить дивиденды в текущем году. Также руководство одобрило программу размещения гибридных субординированных облигаций на сумму до 5 млрд евро.

Рыночная стоимость других европейских автопроизводителей также снизилась, в том числе Volkswagen (на 1,3%), Daimler Truck Holding AG (на 1,1%), Porsche Automobil Holding (на 1%), BMW AG (на 0,6%), Mercedes-Benz Group (на 0,4%) и Renault (на 3,3%).

Цена бумаг Societe Generale SA уменьшилась на 2,2%, хотя французский банк увеличил чистую прибыль в четвертом квартале 2025 года на 36,4%, выручку - на 1,6%, а также анонсировал программу обратного выкупа акций на 1,462 млрд евро и рекомендовал акционерам утвердить годовые дивиденды в размере 1,61 евро на акцию против 1,09 евро годом ранее.

Акции британских Barclays и NatWest подорожали на 2,7% и 1,5% соответственно благодаря надеждам на снижение ставки Банком Англии.

Капитализация датской фармкомпании Novo Nordisk подскочила на 5,3% после того, как регулятор в США пообещал принять меры против подделок лекарственных препаратов.

Лидером роста среди компонентов индекса Stoxx Europe 600 стали бумаги норвежского поставщика военного оборудования Kongsberg Gruppen, прибавившие в цене 15,6%.

Рыночная стоимость Orsted A/S, работающей в сфере ветроэнергетики, повысилась на 3,5% после того, как компания анонсировала возобновление выплат акционерам. При этом EBITDA в четвертом квартале упала до 3,87 млрд датских крон ($610 млн), оказавшись хуже прогнозов рынка из-за списания в размере 2,13 млрд крон в связи с приостановкой проектов в США.

Котировки акций французской Vinci взлетели на 9,9% благодаря сильной отчетности.