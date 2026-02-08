Поиск

Премьер Италии и МОК осудили беспорядки в Милане

Премьер Италии и МОК осудили беспорядки в Милане
Беспорядки в Милане
Фото: Andrea Carrubba/Anadolu via Getty Images

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Итальянский премьер Джорджа Мелони раскритиковала зачинщиков беспорядков, которые прошли в Милане в ночь на воскресенье, сообщает Reuters.

Она отметила, что участники этих акций являются "врагами Италии и итальянцев", поскольку они демонстративно выступали против Олимпийских игр, а также стремились к тому, чтобы "эти картинки транслировались на телеэкранах по всему миру".

Мелони отметила, что также были повреждены кабели железнодорожной инфраструктуры, что привело к перебоям в движении поездов.

В Международном олимпийском комитете (МОК) также выразили недовольство действиями участников акции протеста. По словам представителя МОК Марка Адамса, "мирные протесты в полной мере законны, а насилие неприемлемо". "Насилию нет места на Олимпийских играх", - подчеркнул он.

В минувшую субботу сообщалось об инцидентах на железной дороге, которые привели к сбою в движении поездов. Власти сообщали о возможной диверсии.

Кроме того, в Милане прошли протесты, в которых, по оценкам европейских СМИ, приняли участие около 10 тыс. человек. Они протестовали против повышения цен на жилье и выражали обеспокоенность последствиями проведения Олимпиады для окружающей среды.

В ночь на воскресенье во время протестов группа примерно из 100 человек начала чинить беспорядки, поджигать фейерверки, дымовые шашки и бросать бутылки в полицейских.

Италия Джорджа Мелони МОК
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Премьер Италии и МОК осудили беспорядки в Милане

 Премьер Италии и МОК осудили беспорядки в Милане

Премьер Японии не планирует перестановок в правительстве после победы ее партии на выборах

СМИ сообщили, что правящая ЛДП уверенно выигрывает на выборах в Японии

 СМИ сообщили, что правящая ЛДП уверенно выигрывает на выборах в Японии

Иран продолжит координацию действий с Россией и КНР при переговорах с США

Аракчи заявил, что Иран не намерен полностью отказываться от обогащения урана

 Аракчи заявил, что Иран не намерен полностью отказываться от обогащения урана

Издатель The Washington Post ушел в отставку после увольнения трети сотрудников

 Издатель The Washington Post ушел в отставку после увольнения трети сотрудников

Умер вокалист группы 3 Doors Down Брэд Арнольд

 Умер вокалист группы 3 Doors Down Брэд Арнольд

Что случилось этой ночью: воскресенье, 8 февраля

Президент Португалии призвал соотечественников проголосовать на выборах, несмотря на шторм

 Президент Португалии призвал соотечественников проголосовать на выборах, несмотря на шторм

Уиткофф посетил авианосец "Авраам Линкольн" в Аравийском море

 Уиткофф посетил авианосец "Авраам Линкольн" в Аравийском море
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8349 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 266 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 70 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 242 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 130 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 133 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2511 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 461 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 426 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 18 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова 18 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });