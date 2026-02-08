Премьер Италии и МОК осудили беспорядки в Милане

Беспорядки в Милане Фото: Andrea Carrubba/Anadolu via Getty Images

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Итальянский премьер Джорджа Мелони раскритиковала зачинщиков беспорядков, которые прошли в Милане в ночь на воскресенье, сообщает Reuters.

Она отметила, что участники этих акций являются "врагами Италии и итальянцев", поскольку они демонстративно выступали против Олимпийских игр, а также стремились к тому, чтобы "эти картинки транслировались на телеэкранах по всему миру".

Мелони отметила, что также были повреждены кабели железнодорожной инфраструктуры, что привело к перебоям в движении поездов.

В Международном олимпийском комитете (МОК) также выразили недовольство действиями участников акции протеста. По словам представителя МОК Марка Адамса, "мирные протесты в полной мере законны, а насилие неприемлемо". "Насилию нет места на Олимпийских играх", - подчеркнул он.

В минувшую субботу сообщалось об инцидентах на железной дороге, которые привели к сбою в движении поездов. Власти сообщали о возможной диверсии.

Кроме того, в Милане прошли протесты, в которых, по оценкам европейских СМИ, приняли участие около 10 тыс. человек. Они протестовали против повышения цен на жилье и выражали обеспокоенность последствиями проведения Олимпиады для окружающей среды.

В ночь на воскресенье во время протестов группа примерно из 100 человек начала чинить беспорядки, поджигать фейерверки, дымовые шашки и бросать бутылки в полицейских.