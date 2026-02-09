Социалист Сегуру побеждает на выборах президента Португалии

Фото: EPA/ТАСС

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Кандидат от Социалистической партии Антониу Жозе Сегуру одерживает победу во втором туре президентских выборов в Португалии, сообщает в понедельник агентство ЭФЭ.

После обработки более 95% голосов он набирает 66,14%. Соперник Сегуру - кандидат от ультраправой партии Chega! (Хватит!) Андре Вентура, он заручился поддержкой 33,86% избирателей.

Глава правоцентристского правительства Португалии Луиш Монтенегру уже заявил, что готов к "позитивному и конструктивному" сотрудничеству с Сегуру.

Ранее президент Португалии Марселу Ребелу ди Соуза призвал сограждан проголосовать в воскресенье на втором туре президентских выборов, несмотря на обрушившийся на страну сильный шторм.

"Мы голосовали во время режима ЧС, действовавшего во время пандемии. Проголосуем и в воскресенье", - приводит слова главы государства агентство ЭФЭ.

По его мнению, проголосовать, несмотря на шторм, - "это означает победить стихийное бедствие и обеспечить себе будущее".