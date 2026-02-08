Иран продолжит координацию действий с Россией и КНР при переговорах с США

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Иранская сторона проинформировала Москву и Пекин об итогах недавнего раунда переговоров с США и продолжит координацию своих шагов с РФ и Китаем, заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи в воскресенье.

По сообщению агентства Mehr, министр положительно охарактеризовал позицию ближневосточных стран, выступивших за переговоры США с Ираном.

"Он заявил, что консультации с этими странами продолжатся, равно как и координация с Россией и Китаем, которых проинформировали о ходе переговорного процесса", - передает агентство.

Иранско-американские переговоры по ядерной программе Тегерана состоялись в Маскате 6 февраля, они прошли при посредничестве Омана.

Ранее в воскресенье Аракчи заявил, что Иран на переговорах с США не намерен соглашаться на полный отказ от обогащения урана.