Правящая партия Японии заняла рекордные две трети мест в нижней палате парламента

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Либерально-демократическая партия Японии (ЛДП) под руководством премьера Санаэ Такаити победила на выборах в нижнюю палату парламента страны, получив 316 из 465 мест, передают местные СМИ.

Согласно итоговым подсчетам, которые публикует NHK, у ЛДП 316 мандатов, у ее партнера по коалиции - Партии инноваций - 36.

Это лучший результат для ЛДП с момента ее основания в 1955 году, предыдущий рекорд был достигнут в 1986 году при премьере Ясухиро Накасонэ, тогда партия получила 300 мест.

Как отмечает агентство "Киодо", победа на парламентских выборах обеспечивает Такаити "значительное преимущество в продвижении своей консервативной политической программы".

До выборов у ЛДП было 198 кресел, и нынешний успех, как обращают внимание СМИ, стал возможен благодаря личной популярности Такаити.

Преодоление барьера в две трети голосов - 310 мест - в ключевой нижней палате парламента означает, что ЛДП сможет вносить поправки в Конституцию или принимать законопроекты, даже если эти инициативы будут отклонены верхней палатой парламента, где правящая коалиция остается в меньшинстве, отмечает "Киодо".

Оппозиционный альянс партий "Комэйто" и Конституционно-демократической партии потерял более 100 мест, до выборов представители оппозиции занимали 172 места, теперь - лишь 49.

Ранее Такаити после публикации результатов экзит-полов заявила, что не планирует проводить перестановки в правительстве.

"Наш кабинет министров был сформирован немногим более трех месяцев назад. Все министры - это люди, которым я доверяю. Они интенсивно работают, и потому я не собираюсь делать перестановки", - приводит ее слова агентство EFE.