Премьер Японии не планирует перестановок в правительстве после победы ее партии на выборах

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Премьер Японии Санаэ Такаити, чья Либерально-демократическая партия (ЛДП), согласно экзит-поллам, побеждает на парламентских выборах, заявила, что не планирует проводить перестановки в правительстве.

"Наш кабинет министров был сформирован немногим более трех месяцев назад. Все министры - это люди, которым я доверяю. Они интенсивно работают, и потому я не собираюсь делать перестановки", - приводит ее слова агентство EFE.

Ранее сообщалось, что согласно опросам на выходе из избирательных участков, ЛДП может получить от 274 до 328 мест в нижней палате 465-местного парламента. До выборов к ЛДП было лишь 198 мест.

Оппозиционный альянс партий "Комэйто" и Конституционно-демократической партии, со своей стороны, может рассчитывать на 37-91 место. В коалиции уже назвали такие результаты "очень тяжелыми".

Таким образом, партия Такаити, если данные опросов окажутся верными, легко получит большинство в нижней палате парламента. Кроме того, партнер ЛДП, Партия инноваций, может получить 28-38 мест.

The Japan Times отмечает, что Такаити и ее сторонники, таким образом, могут получить под свой контроль две трети мест в нижней палате. Это бы позволило им принимать даже те законы, против которых будет выступать верхняя палата, где у премьера нет большинства.