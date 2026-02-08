СМИ сообщили, что правящая ЛДП уверенно выигрывает на выборах в Японии

Премьер Японии Санаэ Такаити размещает бумажную розу рядом с именем избранного кандидата от партии Фото: Kim Kyung-Hoon/Pool/Reuters/Anadolu via Getty Images

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Либерально-демократическая партия премьера Японии Санаэ Такаити одерживает крупную победу на парламентских выборах, сообщают в воскресенье японские СМИ со ссылкой на результаты экзит-поллов.

Согласно этим данным, партия может получить от 274 до 328 мест в нижней палате 465-местного парламента. До выборов к ЛДП было лишь 198 мест.

Оппозиционный альянс партий "Комэйто" и Конституционно-демократической партии, со своей стороны, может рассчитывать на 37-91 место. В коалиции уже назвали такие результаты "очень тяжелыми".

Таким образом, партия Такаити, если данные опросов окажутся верными, легко получит большинство в нижней палате парламента. Кроме того, партнер ЛДП - Партия инноваций - может получить 28-38 мест.

The Japan Times отмечает, что Такаити и ее сторонники, таким образом, могут получить под свой контроль две трети мест в нижней палате. Это бы позволило им принимать даже те законы, против которых будет выступать верхняя палата, где у премьера нет большинства.

Такаити распустила парламент и объявила о проведении выборов в январе этого года. Как писали японские СМИ, в качестве причины для объявления выборов премьер назвала необходимость получить общественную поддержку ее премьерства, которое началось в октябре 2025 года. Тогда сформировалась новая правящая коалиция из ЛДП и Партии инноваций Японии.

ЛДП на протяжении долгого времени состояла в коалиции с занимающей пацифистские позиции партией "Комэйто", однако она прекратила альянс с ЛДП в связи с разногласиями. Теперь партия присоединилась к Конституционно-демократической партии (КДП) Японии, сформировав крупнейший оппозиционный альянс в парламенте - Центристский реформаторский альянс.

Такаити, по оценкам агентства Kyodo, известна "жесткими взглядами на безопасность". Она выступает, в частности, за пересмотр 9-й статьи японской Конституции 1947 года, провозглашающей отказ страны от милитаризма. Ее считают сторонницей крайне правых и националистических взглядов. Также она выступает за увеличение инвестиций в оборону, отмечая, что "военная активность и другие действия наших соседей - Китая, КНДР и России - вызывают глубокую озабоченность".

В ходе дебатов перед выборами Такаити назвала основной своей целью "существенный сдвиг в сторону "ответственной, инициативной бюджетной политики". Более того, перед выборами свою поддержку Такаити выразил президент США Дональд Трамп.