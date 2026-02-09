Экс-медиамагната из Гонконга приговорили к 20 годам тюрьмы по делу о нацбезопасности

Фото: Keith Tsuji/Getty Images

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Гонконгский суд приговорил 78-летнего предпринимателя и основателя издания Apple Daily Джимми Лая к 20 годам лишения свободы по делу о нарушении закона о национальной безопасности, введенного Пекином в 2020 году. Об этом сообщает AP.

Бывшего медиамагната обвинили в сговоре с иностранными силами с целью подрыва национальной безопасности, а также в заговоре с целью публикации материалов, признанных подстрекательскими. Утверждённые правительством судьи не стали назначать Лаю пожизненное заключение - максимальную меру наказания по этим статьям. Однако с учетом возраста предпринимателя новый срок фактически может оказаться для него пожизненным.

Его сообщники получили тюремные сроки от 6 лет и 3 месяцев до 10 лет. Защита предпринимателя намерена обжаловать приговор.

Лай - открытый критик политики Китая. Он был задержан в феврале 2020 года по обвинению в участии в незаконных собраниях и угрозах. Тогда его оставили на свободе под залог. В августе 2020 года его арестовали.

Массовые протесты в Гонконге продолжались с июня 2019 года, их прервала пандемия. Первоначальным поводом были планы властей Гонконга принять законопроект об экстрадиции в Китай, затем протестующие стали требовать реформ избирательного законодательства и расследования жестких мер по отношению к демонстрантам. Из-за демонстраций, участники которых пытались перекрыть автотрассы и железнодорожные пути, в Гонконге снизился туристический поток и ухудшились доходы торговцев. В городе не раз отменяли крупные деловые, спортивные и культурные мероприятия.

В 2020 году Китай принял закон о безопасности Гонконга, ограничивший автономность региона, а весной 2021 года изменил избирательное законодательство в этом регионе, ограничив возможности оппозиции занимать выборные должности.