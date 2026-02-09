Поиск

Израиль предупредил США о возможности нанесения самостоятельного удара по Ирану

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Израиль заявил США, что может самостоятельно нанести удар по Ирану, если Тегеран переступит "красную черту" в отношении баллистических ракет, сообщает Jerusalem Post со ссылкой на осведомленные источники.

"Мы сказали американцам, что нанесем удар в одиночку, если Иран пересечет красную черту, которую мы установили для баллистических ракет", - заявил собеседник издания.

По его словам, Израиль постоянно следит за развитием событий внутри Ирана.

Издание отмечает, что представители израильского министерства обороны недавно заявили своим американским коллегам, что иранская программа создания баллистических ракет представляет угрозу существованию Израиля.

Согласно источникам в службе безопасности, в последние недели в ходе ряда встреч на высоком уровне было сообщено о намерениях Израиля ликвидировать ракетный потенциал Ирана и производственную инфраструктуру.

Собеседники издания заявили, что в ходе недавних переговоров Израиль представил планы нанесения ударов по дополнительным объектам в Иране, связанным с ракетной программой.

При этом израильские официальные лица обеспокоены тем, что президент США Дональд Трамп может принять модель ограниченного удара, аналогичную недавним операциям Вашингтона против хуситов в Йемене.

"Есть опасения, что он может выбрать несколько целей, объявить об успехе и предоставить Израилю разбираться с последствиями, как в случае с хуситами", - сообщил газете военный чиновник.

Он отметил, что это частичные меры, которые не устранят основную угрозу.

