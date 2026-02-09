Что случилось этой ночью: понедельник, 9 февраля

ЛДП победила на выборах в Японии, экс-медиамагнат Джимми Лай приговорен к 20 годам тюрьмы, Маск рассказал о строительстве городов на Луне и Марсе

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU -

- Либерально-демократическая партия Японии под руководством премьера Санаэ Такаити победила на выборах в нижнюю палату парламента, получив 316 из 465 мест. Это лучший результат для ЛДП с момента ее основания в 1955 г.

- Кандидат от Социалистической партии Антониу Жозе Сегуру лидировал во втором туре президентских выборов в Португалии. После обработки более 95% голосов он набрал 66,14%. Кандидат от ультраправой партии Chega! Андре Вентура получил 33,86% голосов.

- Вариант XFG (Stratus) остается доминирующим штаммом COVID-19 в России, на него приходится 99% новых случаев заболевания, сообщил Роспотребнадзор.

- Суд в Гонконге приговорил 78-летнего предпринимателя и основателя издания Apple Daily Джимми Лая к 20 годам лишения свободы по делу о нарушении закона о нацбезопасности.

- Премьер Италии Джорджа Мелони раскритиковала зачинщиков беспорядков, которые произошли в Милане в ночь на воскресенье. В МОК заявили, что "насилию нет места на Олимпийских играх".

- Илон Маск сообщил, что SpaceX в ближайшие десятилетия приступит к созданию саморазвивающихся городов на Луне и Марсе. Первый город на Луне может появиться менее чем через 10 лет.

- Сборная США по фигурному катанию завоевала золото командного турнира на зимней Олимпиаде-2026 в Италии. В общем зачете американцы набрали 69 очков.