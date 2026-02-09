Фондовые индексы США выросли в пятницу, Dow Jones превысил 50000 пунктов

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы завершили торги в пятницу уверенным ростом, Dow Jones Industrial Average впервые в истории превысил отметку в 50000 пунктов.

Акции технологических компаний отыграли часть потерь, понесенных в предыдущие несколько сессий. Бумаги Nvidia Corp. подорожали на 7,9% по итогам торгов, став лидером роста среди компонентов Dow Jones.

Котировки акций других представителей сектора также уверенно повысились: Broadcom Inc. - на 7,2%, Intel Corp. - на 4,9%, Advanced Micro Devices Inc. - на 8,3%, Oracle Corp. - на 4,7%, Palantir Technologies - на 4,5%.

Статданные, опубликованные в пятницу, показали подъем индекса потребительского доверия в США в феврале до максимума за полгода. Индикатор, рассчитываемый Мичиганским университетом, увеличился до 57,3 пункта с 56,4 пункта месяцем ранее. Опрошенные Trading Economics аналитики в среднем ожидали его снижения в феврале до 55 пунктов.

Бюро статистики (BLS) министерства труда США перенесло публикацию январских данных о безработице, которые должны были выйти в пятницу, на 11 февраля из-за краткосрочного частичного шатдауна.

В числе лидеров роста в Dow Jones, помимо Nvidia, оказались бумаги Caterpillar Inc. (+7,1), 3M Co. (+4,6%), Amgen Inc. (+4,5%). Кроме того, заметно подорожали акции банков Goldman Sachs Group Inc. (+4,3%) и JPMorgan Chase & Co. (+4%).

Акции лишь двух из 30 компаний Dow Jones завершили торги в минусе - Amazon.com Inc. (-5,6%) и Verizon Communications Inc. (-1,7%).

Amazon показала сильные результаты в четвертом квартале, однако инвесторов насторожила информация о намерении компании увеличить капзатраты в 2026 году более чем в полтора раза - до $200 млрд.

Рыночная стоимость Biogen Inc. подскочила на 8,5%. Биотехнологическая компания в прошедшем квартале зафиксировала чистый убыток и сократила выручку на 7%, при этом выручка и скорректированная прибыль превзошли ожидания рынка.

Акции разработчика онлайн-платформы видеоигр Roblox подорожали на 10% благодаря его хорошим прогнозам на текущий год.

Цена бумаг Under Armour Inc. подскочила на 20,4%. Производитель спортивной одежды зафиксировал чистый убыток в третьем финквартале, однако его скорректированная прибыль и выручка оказались лучше ожиданий рынка. Кроме того, Under Armour улучшила прогноз на 2026 фингод, который завершится 31 марта.

Капитализация Philip Morris International увеличилась на 0,5%. Табачный концерн завершил четвертый квартал с чистой прибылью, но его выручка оказалась слабее прогнозов.

Акции Stellantis на торгах в Нью-Йорке подешевели на 23,7%. Автоконцерн сообщил, что спишет порядка 22 млрд евро в связи с изменением бизнес-стратегии. Ожидается, что списание будет отражено в финансовых показателях за вторую половину 2025 года.

Dow Jones Industrial Average по данным на закрытие рынка в пятницу увеличился на 2,47% - до 50115,67 пункта.

Значение Standard & Poor's 500 выросло на 1,97% - до 6932,3 пункта. Индекс Nasdaq Composite поднялся на 2,18%, составив 23031,21 пункта.