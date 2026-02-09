Поиск

Посол РФ в Сеуле сказал об отходе Южной Кореи от враждебной риторики в адрес Москвы

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Отход нынешнего правительства Южной Кореи от враждебной риторики в адрес Москвы позволил сохранить основу российско-южнокорейских отношений, заявил посол РФ в Сеуле Георгий Зиновьев.

"Вместе с тем, не все так мрачно. Сеул воздержался от поставок вооружений и военной техники киевскому режиму, что позволило сохранить основу российско-южнокорейских отношений. В отличие от большинства других недружественных государств, здесь нет русофобии", - сказал он в интервью "Интерфаксу", приуроченному к отмечаемому 10 февраля Дню дипломата.

"Наоборот, несмотря на пропаганду западных СМИ, сохраняется уважительное, заинтересованное отношение к России и любовь к русской культуре. Продолжаются культурно-гуманитарные контакты по негосударственной линии, туристические обмены, которым мешает отсутствие прямого авиасообщения, но способствует безвизовый режим", - продолжил высокопоставленный дипломат.

Он подчеркнул, что практическое сотрудничество "заметно сжалось, но его масштабы не так малы".

"После досрочных президентских выборов в июне 2025 года пришедшие к власти новые политические силы в принципиальном плане пока не изменили политику на российском направлении. Вместе с тем, отмечаем отход от враждебной риторики в адрес Российской Федерации, которой увлекались их предшественники", - сказал Зиновьев.

