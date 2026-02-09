Поиск

Экспорт Тайваня в январе вырос на 70% г/г – до рекорда

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Тайвань в январе увеличил экспорт на 69,9% в годовом выражении - до $65,77 млрд, по данным министерства финансов страны.

Прирост стал максимальным за 16 лет (с января 2010 года), а объем экспорта зафиксировал рекорд за время ведения расчетов.

Поставки за рубеж информационно-коммуникационной, аудио- и видеопродукции взлетели в 2,3 раза, комплектующих для электронных изделий - в 1,6 раза, цветных металлов и изделий из них - на 22,3%, продукции машиностроения - на 29,4%.

Экспорт в США подскочил в 2,5 раза, на него пришлось более 32% от общего объема. Другими ключевыми направлениями поставок стали материковый Китай и Гонконг (49,6%), страны АСЕАН (61,8%), Европа (106%), Япония (37,2%) и Южная Корея (96%).

Тайвань в январе увеличил импорт на 63,6% до $46,87 млрд. Это самый значительный подъем с мая 2010 года.

Поставки из материкового Китая и Гонконга повысились на 54,5%, из Южной Кореи - на 75,9%, из АСЕАН - на 70,3%, из Японии - на 50,4%, из США - на 45,6%, из Европы - на 43,8%.

Положительное сальдо внешней торговли в прошлом месяце составило $18,89 млрд по сравнению с $10,06 млрд в январе 2025 года.

