Продажи чипов в мире в 2025 году выросли на 25,6% и достигли рекорда

Фото: David Talukdar/NurPhoto via Getty Images

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Мировые продажи полупроводников по итогам 2025 года выросли на 25,6% и достигли $791,7 млрд. Об этом сообщается в пресс-релизе Ассоциации полупроводниковой промышленности (SIA).

В том числе объем поставок в четвертом квартале составил $236,6 млрд, что на 37,1% превысило показатель за аналогичный период 2024 года. Относительно третьего квартала они повысились на 13,6%.

В декабре реализация чипов выросла на 2,7% к предыдущему месяцу - до $78,88 млрд.

"В 2025 году мировая полупроводниковая промышленность достигла рекордного уровня продаж - почти $800 млрд, а в 2026 году прогнозируется примерно $1 трлн, - заявил президент и главный исполнительный директор SIA Джон Ньюфер, слова которого приводятся в сообщении. - Полупроводники являются основой практически всех современных технологий, а такие новые технологии, как ИИ, "интернет вещей", 6G, автономное вождение и другие, будут и дальше стимулировать высокий спрос на чипы".

В 2025 году продажи чипов в Северной и Южной Америке увеличились на 30,5%, в Китае - на 17,3%, в Европе - на 6,3%, в Азиатско-Тихоокеанском и других регионах - на 45%. При этом в Японии они сократились на 4,7%.

В декабре продажи чипов в Северной и Южной Америке выросли на 27,1% в годовом выражении, в Европе - на 17%, в КНР - на 34,1%, в АТР - на 76,4%. Только в Европе было зафиксировано снижение - на 8,4%.

SIA объединяет порядка 99% американских представителей полупроводниковой отрасли и около 66% производителей чипов из других стран.