Поиск

Продажи чипов в мире в 2025 году выросли на 25,6% и достигли рекорда

Продажи чипов в мире в 2025 году выросли на 25,6% и достигли рекорда
Фото: David Talukdar/NurPhoto via Getty Images

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Мировые продажи полупроводников по итогам 2025 года выросли на 25,6% и достигли $791,7 млрд. Об этом сообщается в пресс-релизе Ассоциации полупроводниковой промышленности (SIA).

В том числе объем поставок в четвертом квартале составил $236,6 млрд, что на 37,1% превысило показатель за аналогичный период 2024 года. Относительно третьего квартала они повысились на 13,6%.

В декабре реализация чипов выросла на 2,7% к предыдущему месяцу - до $78,88 млрд.

"В 2025 году мировая полупроводниковая промышленность достигла рекордного уровня продаж - почти $800 млрд, а в 2026 году прогнозируется примерно $1 трлн, - заявил президент и главный исполнительный директор SIA Джон Ньюфер, слова которого приводятся в сообщении. - Полупроводники являются основой практически всех современных технологий, а такие новые технологии, как ИИ, "интернет вещей", 6G, автономное вождение и другие, будут и дальше стимулировать высокий спрос на чипы".

В 2025 году продажи чипов в Северной и Южной Америке увеличились на 30,5%, в Китае - на 17,3%, в Европе - на 6,3%, в Азиатско-Тихоокеанском и других регионах - на 45%. При этом в Японии они сократились на 4,7%.

В декабре продажи чипов в Северной и Южной Америке выросли на 27,1% в годовом выражении, в Европе - на 17%, в КНР - на 34,1%, в АТР - на 76,4%. Только в Европе было зафиксировано снижение - на 8,4%.

SIA объединяет порядка 99% американских представителей полупроводниковой отрасли и около 66% производителей чипов из других стран.

SIA Ассоциация полупроводниковой промышленности
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

В Иране допустили отказ от обогащенного до 60% урана в обмен на отмену санкций

 В Иране допустили отказ от обогащенного до 60% урана в обмен на отмену санкций

Продажи чипов в мире в 2025 году выросли на 25,6% и достигли рекорда

 Продажи чипов в мире в 2025 году выросли на 25,6% и достигли рекорда

Российские авиакомпании начали менять полетные программы на Кубу

 Российские авиакомпании начали менять полетные программы на Кубу

Израиль предупредил США о возможности нанесения самостоятельного удара по Ирану

Что случилось этой ночью: понедельник, 9 февраля

Военный вертолет разбился в Южной Корее

Экс-медиамагната из Гонконга приговорили к 20 годам тюрьмы по делу о нацбезопасности

 Экс-медиамагната из Гонконга приговорили к 20 годам тюрьмы по делу о нацбезопасности

Правящая партия Японии заняла рекордные две трети мест в нижней палате парламента

 Правящая партия Японии заняла рекордные две трети мест в нижней палате парламента

Социалист Сегуру побеждает на выборах президента Португалии

 Социалист Сегуру побеждает на выборах президента Португалии

Премьер Италии и МОК осудили беспорядки в Милане

 Премьер Италии и МОК осудили беспорядки в Милане
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8354 материалов
Протесты в Гонконге Протесты в Гонконге 65 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 266 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 70 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 242 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 130 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 133 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2511 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 461 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 426 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 18 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });