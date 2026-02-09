Поиск

В Иране допустили отказ от обогащенного до 60% урана в обмен на отмену санкций

Повседневная жизнь в Тегеране
Фото: Fatemeh Bahrami/Anadolu via Getty Images

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Власти Ирана могли бы пойти на снижение уровня обогащения уже обогащенного до 60% урана, но только в обмен на отмену санкций, заявил глава Организации по атомной энергии страны (ОАЭИ) Мохаммад Эслами.

"Мохаммад Эслами... заявил, что Иран может рассмотреть снижение уровня обогащения с 60%, если санкции будут отменены", - передает в понедельник агентство "Мехр".

Глава ОАЭИ сказал журналистам, что на недавних переговорах Ирана и США технические и ядерные вопросы обсуждались наряду с более общими - политическими.

В воскресенье глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что иранская сторона на переговорах с США не намерена соглашаться на полный отказ от обогащения урана.

Переговоры между Ираном и США состоялись в Омане в пятницу, стороны договорились о продолжении переговорного процесса. По сообщениям СМИ, американская сторона настаивала на широкой повестке, включающей, в частности, иранскую ракетную программу, действия Тегерана в ближневосточном регионе. Тегеран, в свою очередь, выражал готовность обсуждать с Вашингтоном только иранский ядерный вопрос.

Консультации прошли на фоне концентрации близ Ирана существенных сил США.

Иран США
