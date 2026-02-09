МАГАТЭ проинспектирует ряд ядерных объектов в Иране

Фото: Christian Bruna/Getty Images

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Инспекторы МАГАТЭ в ближайшие дни посетят некоторые ядерные объекты Ирана, сообщил глава Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Мохаммад Эслами.

"Инспекции неповрежденных объектов проводились уже после войны, и в ближайшие дни запланированы визиты на некоторые другие объекты", - передает в понедельник агентство "Мехр" со ссылкой на Эслами.

Эслами отметил, что те объекты, которые не были поражены в результате израильских и американских ударов в июне прошлого года, инспекторы МАГАТЭ посетили "в рамках продолжающегося сотрудничества и с разрешения Высшего совета национальной безопасности".

Он подчеркнул, что права Ирана должны соблюдаться в соответствии с нормами МАГАТЭ.

Израиль 13 июня 2025 года начал военную операцию против Ирана, целью которой было уничтожение ядерной программы. Иран в ответ начал наносить удары по Израилю. 22 июня США нанесли удары по трем ядерным объектам: в Фордо, Исфахане и Натанзе. Впоследствии президент США Дональд Трамп объявил о перемирии, на которое согласились Иран и Израиль.

В пятницу в столице Омана состоялся первый после длительного времени раунд переговоров между Ираном и США.