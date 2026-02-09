Поиск

МАГАТЭ проинспектирует ряд ядерных объектов в Иране

МАГАТЭ проинспектирует ряд ядерных объектов в Иране
Фото: Christian Bruna/Getty Images

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Инспекторы МАГАТЭ в ближайшие дни посетят некоторые ядерные объекты Ирана, сообщил глава Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Мохаммад Эслами.

"Инспекции неповрежденных объектов проводились уже после войны, и в ближайшие дни запланированы визиты на некоторые другие объекты", - передает в понедельник агентство "Мехр" со ссылкой на Эслами.

Эслами отметил, что те объекты, которые не были поражены в результате израильских и американских ударов в июне прошлого года, инспекторы МАГАТЭ посетили "в рамках продолжающегося сотрудничества и с разрешения Высшего совета национальной безопасности".

Он подчеркнул, что права Ирана должны соблюдаться в соответствии с нормами МАГАТЭ.

Израиль 13 июня 2025 года начал военную операцию против Ирана, целью которой было уничтожение ядерной программы. Иран в ответ начал наносить удары по Израилю. 22 июня США нанесли удары по трем ядерным объектам: в Фордо, Исфахане и Натанзе. Впоследствии президент США Дональд Трамп объявил о перемирии, на которое согласились Иран и Израиль.

В пятницу в столице Омана состоялся первый после длительного времени раунд переговоров между Ираном и США.

Иран МАГАТЭ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

 Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

МАГАТЭ проинспектирует ряд ядерных объектов в Иране

 МАГАТЭ проинспектирует ряд ядерных объектов в Иране

В Иране допустили отказ от обогащенного до 60% урана в обмен на отмену санкций

 В Иране допустили отказ от обогащенного до 60% урана в обмен на отмену санкций

Продажи чипов в мире в 2025 году выросли на 25,6% и достигли рекорда

 Продажи чипов в мире в 2025 году выросли на 25,6% и достигли рекорда

Российские авиакомпании начали менять полетные программы на Кубу

 Российские авиакомпании начали менять полетные программы на Кубу

Израиль предупредил США о возможности нанесения самостоятельного удара по Ирану

Что случилось этой ночью: понедельник, 9 февраля

Военный вертолет разбился в Южной Корее

Экс-медиамагната из Гонконга приговорили к 20 годам тюрьмы по делу о нацбезопасности

 Экс-медиамагната из Гонконга приговорили к 20 годам тюрьмы по делу о нацбезопасности

Правящая партия Японии заняла рекордные две трети мест в нижней палате парламента

 Правящая партия Японии заняла рекордные две трети мест в нижней палате парламента
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8354 материалов
Протесты в Гонконге Протесты в Гонконге 65 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 266 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 70 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 242 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 130 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 133 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2511 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 461 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 426 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 18 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });