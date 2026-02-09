Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Древесина для скрипок Страдивари, связь розового шума с нарушениями сна и путешествующие в поездах кобры

Картина XIX века, изображающая Антонио Страдивари в его мастерской Фото: Patrick Landmann/Getty Images

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - "Интерфакс" и научно-популярное издание N+1 подготовили совместный обзор основных новостей науки, техники и технологий за последние семь дней.

- Патологическая прокрастинация (склонность откладывать выполнение задач, несмотря на неблагоприятные последствия) почти наполовину опосредована наследственностью. Китайские ученые в исследовании с применением близнецового метода пришли к выводу, что морфологические отклонения в прилежащем ядре в подростковом возрасте предсказывают развитие патологической прокрастинации. Также ученые выделили характерные для патологической прокрастинации паттерны нейромедиаторных систем. Дополнительный анализ экспрессии генов от восьмой недели внутриутробного развития до 40 лет показал статистически значимые продольные возрастные зависимости развития нервной системы и патологической прокрастинации.

- Ученые проанализировали годичные кольца в древесине, из которой Страдивари изготавливал деки для своих скрипок, и определили, что во времена своего так называемого золотого периода в первой четверти XVIII века мастер использовал еловую древесину, добытую в высокогорной долине в Италии – Валь-ди-Фьемме, где в настоящее время находится горнолыжный курорт. Ученые исследовали 314 серий годичных колец древесины, из которой были сделаны деки 284 скрипок. Удалось узнать, что в основном сырьем выступала обыкновенная ель Picea abies, но в некоторых случаях нельзя исключать, что итальянский мастер использовал древесину белой пихты Abies alba. Кроме того, деки скрипок Страдивари выделяются на фоне остальных старинных инструментов тем, что они сделаны из древесины с узкими годичными кольцами. Это может говорить о том, что деревья росли в условиях высокогорья, низкой температуры и, возможно, низкой инсоляции (облучение поверхностей солнечным светом).

- Розовый шум (постоянный фоновый звук с частотами, которые может распознавать человеческое ухо, примерно от 20 до 20 тыс. Гц, – похож на шелест ветра или морские волны) укорачивает фазу быстрого сна и третьей фазы медленного сна, а также не помогает заглушить посторонние звуки. А вот беруши оказались более эффективны для сохранения качества сна в условиях шумового загрязнения. Ранее были исследования, которые показывают эффективность такого шума для засыпания и улучшения качества сна. Однако ученые из Пенсильванского университета приходят к выводу, что добавление розового шума к прерывистому окружающему шуму нельзя назвать удачной стратегией для профилактики нарушений сна.

- Шанс встретить королевскую кобру (Ophiophagus) в индийском поезде мал, но не равен нулю. Как оказалось, эти змеи не прочь прокатиться на поезде и, вероятно, это помогает им поддерживать поток генов между изолированными популяциями. Герпетологи построили модель распространения западногатских королевских кобр в индийском штате Гоа. Оказалось, что чаще всего эти рептилии встречаются на востоке штата в гористой местности, где сравнительно прохладно и выпадает много осадков. Побережье Гоа, где климат жаркий и сухой, и отдельные участки на юге и юго-востоке штата практически не подходят для жизни западногатских королевских кобр. Однако выявлено пять случаев, когда этих змей находили там на железнодорожных станциях. Согласно гипотезе, периодически кобры заползают в поезда для охоты на других змей и грызунов или убежища. Затем состав трогается и увозит рептилию за десятки или даже сотни километров от дома. Остаться незамеченными таким змеям трудновато, учитывая, что средняя длина их тела составляет от 3 до 4 метров, а отдельные особи могут вырастать до 5 с лишним метров.

- Двухмесячные младенцы не просто праздно смотрят на мир вокруг, а уже вовсю его классифицируют. К такому выводу пришли нейрофизиологи из Ирландии, изучив функциональную МРТ 130 детей. Этот метод позволяет следить за активностью мозга в реальном времени. Распределение категорий предметов в зрительной коре и в вентральной височной коре у детей было схоже с контрольной группой взрослых. Дети категоризировали увиденное даже по такому сложному параметру, как неодушевленный или одушевленный предмет, а по мере роста эта способность лишь усиливалась. Данная работа ученых ставит под сомнение представление о том, что эта способность в большей степени зависит от зрительного опыта, чем от врожденных свойств мозга.

- Испанские врачи имплантировали микроэлектродную матрицу в зрительную кору головного мозга слепого пациента и вернули ему зрение. Спустя полгода после стимуляции он стал различать свет и движение и даже сумел прочитать крупные буквы и слова. Мужчина обрел уверенность во время движения и сообщил, что восстановленного зрения достаточно, чтобы выполнять повседневные задачи. Исследователи отмечают, что этот случай восстановления зрения может быть единичным, поскольку эффекты от микростимуляции могут различаться в зависимости от патологии, остаточного зрения и продолжительности слепоты.

- 60 лет назад, 3 февраля 1966 года, советский космический аппарат "Луна-9" совершил первую в истории человечества мягкую посадку на Луну. И только сейчас мы можем точно узнать, где именно он находится. Блогер и популяризатор космонавтики Виталий Егоров (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) рассказывает, зачем взялся искать аппарат "Луна-9", который давно не функционирует, и что ему удалось обнаружить.

- Смиренный крокодил со слепнями на голове, гусеница, которая притворяется змеей, и бутылки, украшенные океаном. Так выглядит список победителей конкурса Capturing Ecology. Посмотрите на эти снимки.