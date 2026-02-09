Поиск

Канаде после покупки подлодок придется модернизировать их для операций в Арктике

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Канадским специалистам придется оснащать дополнительным оборудованием новые подлодки, которые Оттава планирует закупить, чтобы они смогли действовать под льдами Арктики, заявил глава ВМС Канады вице-адмирал Ангус Топши.

"Канада начнет работать над возможностью совершать плавания под льдом в Арктике, а затем над развитием настоящего потенциала для действий под ледяным покровом", - приводит The Globe and Mail его слова.

По его словам, в частности, субмарины придется снабдить сонаром, который позволит наблюдать из подводного положения за льдом на поверхности и участками моря, свободными от льда.

Однако, отметил вице-адмирал, для начала надо понять, насколько часто канадским субмаринам придется выполнять миссии под льдом. Он пояснил, что вместе подлодок следить за покрытыми льдом водными участками, вероятно, смогут датчики и беспилотные системы.

По его словам, подлодки должны будут следить за активностью в Беринговом проливе, в заливе Святого Лаврентия, за морским путем между провинцией Новая Шотландия и Ньюфаундленд и Лабрадор; за проливом Хуан-де-Фука, который отделяет юг канадского острова Ванкувер и американский штат Вашингтон, за подходами к заливу Пьюджет и к северной части острова Ванкувер, за акваторией у города Принс-Руперт и округа Китимат (провинция Британская Колумбия).

The Globe and Mail напоминает, что Канада планирует закупить 12 новых подлодок - это самая крупная подобная оборонная инициатива в истории страны. С 1960-х годов Оттава не приобретала построенные с нуля подлодки: в настоящее время ВМС Канады располагает четырьмя субмаринами, ранее состоявшими на вооружении британских ВМС; лишь одна подлодка полностью готова к действиям.

Оттава на данный момент остановила выбор на двух возможных поставщиках - южнокорейской финансово-промышленной группе Hanwha и на немецкой компании TKMS. В Hanwha отмечали, что, если контракт заключат до конца 2026 года, то первую подлодку она сможет поставить к 2032 году, четыре - к 2035 году. В свой черед в TKMS обещали приступить к поставкам до 2035 года. При этом, как отмечает The Globe and Mail, Канада хочет иметь ударные субмарины с возможностью вести наступательные операции: к примеру, предлагаемые Южной Кореей подводные лодки типа "Досан Ан Чханхо" могут выпускать баллистические ракеты.

Газета напоминает, что Канада планирует усиливать ВМС в то время, как между мировыми державами растет соперничество за ресурсы Арктики и региональные морские пути.

Канада Арктика
