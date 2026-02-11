Поиск

Hypersonica провела успешное испытание гиперзвуковой ракеты

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Англо-германский оборонный стартап Hypersonica провел первое успешное испытание гиперзвуковой ракеты, достигшей в полете скорость 6 Маха и преодолевшей 300 км, сообщила компания.

Ракета была запущена 10 февраля с космодрома Андоя, расположенного в центральной части Норвегии.

Испытание стало первым случаем, когда частная европейская оборонная компания провела тестовый пуск гиперзвуковой ракеты. Hypersonica, разрабатывающая европейский гиперзвуковой ударный потенциал, заявила, что все системы работали должным образом на протяжении всего подъема и спуска аппарата в атмосфере.

По данным компании, прототип разогнался до скорости, превышающей 6 Маха, что эквивалентно более чем 7400 км в час. Результаты испытания будут использованы в дальнейших разработках системы.

Соучредители Hypersonica, генеральный директор доктор Филипп Керт и технический директор доктор Марк Эвенц, заявили, что испытание стало важным шагом на пути к реализации амбициозной цели компании – созданию в Европе гиперзвукового ударного потенциала к 2029 году.

Hypersonica Великобритания Германия Норвегия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Ford зафиксировал рекордный квартальный убыток

 Ford зафиксировал рекордный квартальный убыток

Нефть Brent подорожала до $69,26 за баррель

Что случилось этой ночью: среда, 11 февраля

Десять человек стали жертвами стрельбы в школе в Канаде

Трамп выступил против расширения контроля Израиля над Западным берегом

 Трамп выступил против расширения контроля Израиля над Западным берегом

Трамп заявил, что сделка с Ираном лишит его ядерного оружия

США выдали лицензии на разведку и добычу нефти и газа в Венесуэле

 США выдали лицензии на разведку и добычу нефти и газа в Венесуэле

Еврокомиссия предложила план по защите молодежи в интернете

 Еврокомиссия предложила план по защите молодежи в интернете

Нетаньяху заявит Трампу, что реализация второй фазы соглашения по Газе застопорилась

Пашинян заявил, что Армения не намерена наносить вред России и ее интересам

 Пашинян заявил, что Армения не намерена наносить вред России и ее интересам
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8367 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2514 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 267 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 427 материалов
Протесты в Гонконге Протесты в Гонконге 65 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 70 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 242 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 130 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 133 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 461 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 18 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });