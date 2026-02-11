Hypersonica провела успешное испытание гиперзвуковой ракеты

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Англо-германский оборонный стартап Hypersonica провел первое успешное испытание гиперзвуковой ракеты, достигшей в полете скорость 6 Маха и преодолевшей 300 км, сообщила компания.

Ракета была запущена 10 февраля с космодрома Андоя, расположенного в центральной части Норвегии.

Испытание стало первым случаем, когда частная европейская оборонная компания провела тестовый пуск гиперзвуковой ракеты. Hypersonica, разрабатывающая европейский гиперзвуковой ударный потенциал, заявила, что все системы работали должным образом на протяжении всего подъема и спуска аппарата в атмосфере.

По данным компании, прототип разогнался до скорости, превышающей 6 Маха, что эквивалентно более чем 7400 км в час. Результаты испытания будут использованы в дальнейших разработках системы.

Соучредители Hypersonica, генеральный директор доктор Филипп Керт и технический директор доктор Марк Эвенц, заявили, что испытание стало важным шагом на пути к реализации амбициозной цели компании – созданию в Европе гиперзвукового ударного потенциала к 2029 году.