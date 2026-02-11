Поиск

Великобритания планирует увеличить число своих военных в Норвегии до двух тысяч

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Министр обороны Великобритании Джон Хили в среду в ходе визита в Норвегию объявит о намерении увеличить количество размещенных там британских военнослужащих в предстоящие три года с одной до двух тысяч человек. Об этом сообщило министерство обороны Соединенного Королевства.

"Во время визита к морским пехотинцам Королевской морской пехоты в лагерь "Викинг" за Полярным кругом на севере Норвегии министр обороны сегодня подтвердит, что численность британских войск, дислоцированных в Норвегии, в течение трех лет удвоится с 1000 до 2000 военнослужащих", - говорится в пресс-релизе ведомства.

Министр обороны в ходе визита также подтвердит, что вооруженные силы Великобритании намерены играть активную роль в миссии НАТО Arctic Sentry ("Арктический страж"), направленной на расширение воздушного и морского патрулирования и повышение эффективности использования военных ресурсов альянса в Арктике.

При этом подчеркивается, что Великобритания усиливает оборону Арктики и Крайнего Севера в связи с растущей российской угрозой.

"Нагрузки на оборону растут, и Россия представляет собой самую большую угрозу безопасности Арктики и Крайнего Севера, которую мы видели со времен "холодной войны", - сказал министр.

Военное ведомство Соединенного Королевства также сообщило, что в этом году в рамках натовских учений Cold Response и Lion Protector тысячи военнослужащих будут развернуты в Арктике и Северной Атлантике, причем Великобритания будет играть в них ведущую роль.

Для участия в учениях Cold Response, которые пройдут в марте, в Норвегию будут направлены 1500 коммандос Королевской морской пехоты. Эти масштабные военные учения в Норвегии, Финляндии и Швеции повысят способность союзников защищать стратегически важные объекты в фьордах и горах, отметило британское министерство обороны.

