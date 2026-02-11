Европарламент утвердил предложение по финпомощи Украине в 90 млрд евро на 2026-27 гг.

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Депутаты Европейского парламента (ЕП) на пленарной сессии в Страсбурге в среду проголосовали за кредит для Украины на 2026-2027 годы в размере 90 млрд евро.

Соответствующее предложение Еврокомиссии (ЕК) было одобрено 458 голосами "за", 140 парламентариев высказались против, и 44 воздержались.

В материалах к заседанию ЕП напоминается, что 23 октября 2025 года 26 государств-членов поручили ЕК представить как можно скорее предложение по финансовой поддержке Украины. Еврокомиссия предложила варианты такого финансирования. Европейский совет согласился предоставить Украине кредит в 90 млрд евро на 2026-2027 годы на основе займа на рынке капиталов под гарантию бюджета ЕС.

При этом оговаривалось, что кредит будет возмещен за счет репараций, которые предполагается получить от России.

Из 90 млрд евро для Киева 60 млрд планируется потратить на оборонные цели Украины.

Теперь Совет ЕС должен принять окончательное официальное постановление по регламенту о предоставлении кредита.