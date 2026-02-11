Жапаров попросил КС Киргизии разъяснить назначение досрочных выборов президента

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Президент Киргизии Садыр Жапаров попросил Конституционный суд дать официальное толкование положений Конституции по вопросам сроков своих полномочий, а также порядка назначения досрочных выборов главы государства, сообщила пресс-служба суда.

"Необходимость обращения обусловлена тем, что в общественно-политическом пространстве и экспертной среде в результате интенсивных публичных дискуссий сформировалось диаметрально противоположное понимание конституционных положений, регулирующих сроки осуществления полномочий действующего президента Кыргызской Республики, а также порядок назначения очередных либо досрочных президентских выборов", - говорится в сообщении.

Положения закона "О Конституции Кыргызской Республики", принятого референдумом 11 апреля 2021 года, по мнению ряда экспертов, создают коллизию и допускают неоднозначное толкование момента начала и продолжительности срока полномочий президента.

"Указанная неопределенность напрямую затрагивает основы конституционного строя, принцип народовластия, верховенство и прямое действие Конституции, правовую определенность, порядок и сроки проведения выборов в соответствии с Конституцией и конституционными законами, а также избирательные права граждан республики. Сохранение подобных разночтений в условиях высокой общественной чувствительности к вопросам власти и выборов способно перевести сугубо правовой спор в плоскость острой политической конфронтации, подорвать доверие общества к государственным институтам, создать риски для легитимности принимаемых органами власти решений и привести к эскалации социальной напряженности", - говорится в обращении президента в КС.

В связи с этим Жапаров попросил Конституционный суд дать официальное толкование статьям Конституции в части сроков своих полномочий, а также порядка и сроков проведения очередных либо досрочных выборов президента Киргизии. КС рассмотрит это вопрос 17 февраля в первоочередном порядке.

Ранее в адрес Жапарова и спикера парламента Нурланбека Тургунбека уулу было направлено коллективное обращение с просьбой безотлагательно инициировать проведение новых выборов президента страны в этом году. Документ подписали 75 человек, среди них бывший вице-премьер Бекболот Талгарбеков и экс-депутат Эмилбек Узакбаев.

10 февраля Жапаров отправил в отставку главу ГКНБ Киргизии Камчыбека Ташиева и трех его заместителей, объяснив это решение необходимостью укрепить единство государства и не допустить раскола в обществе.

11 февраля в следственную службу МВД Киргизии были доставлены 75 человек, подписавшиеся под обращением, трех инициаторов акции задержали, вменив им организацию массовых беспорядков. В тот же день Академия наук Киргизии, ссылаясь на своих экспертов, объявила, что тезис о необходимости досрочных выборов юридически ничтожен и может быть интерпретирован как призыв к дестабилизации.

По закону "О выборах президента Кыргызской Республики и депутатов Жогорку Кенеша" очередные президентские выборы должны пройти 24 января 2027 года.