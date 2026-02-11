Поиск

В Хельсинки заявили о готовности Зеленского участвовать в выборах президента Украины

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что Владимир Зеленский в ходе разговоров с ним в последние месяцы говорил о готовности участвовать в президентских выборах на Украине.

"Президент Зеленский с самого начала говорил, что, скорее всего, придётся провести референдум, и что он сам готов участвовать в президентских выборах", - сказал Стубб на пресс-конференции в среду.

Ранее в СМИ появилась информация, что Зеленский намерен объявить о планах проведения выборов и референдума по мирному соглашению с Россией 24 февраля. Как заявил в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, такие сообщения необходимо принимать во внимание, но ориентироваться на первоисточники, от которых пока таких заявлений не было. "Пока рано об этом рассуждать, мы фактически имеем обмен такими сообщениями через прессу со стороны неких источников", - сказал Песков журналистам.

В ходе пресс-конференции Стубб сообщил также, что в последние несколько месяцев обсуждал с Зеленским различные варианты дальнейших действий. "Один из способов - достичь мирного соглашения, включающего три-пять документов", - сказал президент Финляндии. Он отметил, что документы будут касаться условий мира, гарантий безопасности и восстановления Украины.

Владимир Зеленский Украина Финляндия Александр Стубб
