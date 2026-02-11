В Кремле учтут сообщения СМИ о намерении Киева объявить о выборах и референдуме

Из первоисточников таких заявлений пока не было, сказал Дмитрий Песков

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Сообщения СМИ о намерении президента Украины Владимира Зеленского объявить о проведении президентских выборов и референдума по мирному соглашению с Россией 24 февраля необходимо принимать во внимание, но ориентироваться на первоисточники, от которых пока таких заявлений не было, считает пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Пока рано об этом рассуждать, мы фактически имеем обмен такими сообщениями через прессу со стороны неких источников, - ответил он на вопрос, как возможное объявление о плане проведения выборов и референдума может повлиять на исход украинского конфликта. - Надо внимательно наблюдать за этими информационными потоками, принимать, конечно же, во внимание, но ориентироваться все-таки на первоисточники".

"А из первоисточников пока таких заявлений не было", - подчеркнул представитель Кремля.

Financial Times написала, что президент Украины Владимир Зеленский намерен объявить о плане проведения выборов и референдума по мирному соглашению с Россией 24 февраля.