В Чили оценивают возможность оказания гуманитарной помощи Кубе

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Власти Чили рассматривают возможность направления гуманитарной помощи на Кубу, переживающую суровый кризис из-за решения США вводить санкции в отношении стран, снабжающих остров нефтью.

"Чилийская администрация, исходя из гуманитарных соображений, всегда готова прийти на помощь народам, находящимся в состоянии войны, или как в этом случае в состоянии экономической блокады, которая отражается не на политической системе, но в конечном итоге на простых людях", - приводит в среду агентство ЭФЭ слова представителя администрации президента Чили Камилы Вальехо.

По ее словам, "власти Чили проводят оценку имеющихся в наличии ресурсов, которые можно было бы направить на помощь".

Вальехо выступила с этими заявлениями спустя несколько часов после того, как ряд представителей входящей в правящую коалицию Компартии Чили призвали руководство страны оказать помощь Кубе.

Ранее на этой неделе о расширении гуманитарных поставок на Кубу объявили власти Мексики.